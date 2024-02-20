В России кулачный бой «стенка на стенку» может стать официальным видом спорта
Министру спорта России Олегу Матыцину предложили расширить Всероссийский реестр видов спорта и список испытаний ГТО, дополнив их кулачным боем «стенка на стенку», сообщает ТАСС.
Инициатива принадлежит первому замглавы комитета Госдумы по просвещению Яне Лантратовой. Также парламентарий предложила сделать официальными видами спорта историческое фехтование, борьбу за-вороток (русская борьба), городки, килу (русская игра в мяч с элементами единоборства) и другие народные игры.
Как отметила законодатель, данные виды спорта позволят детям приобщиться к отечественной культуре и воспитывать их в духе традиционных ценностей. Лантратова предложила проводить в стране Всемирный чемпионат – фестиваль традиционных видов спорта и спортивных народных игр, что позволит улучить отношения РФ с другими государствами.
Ранее педиатр, иммунолог, инфекционист Зоя Скорпилева рассказала, что не все школьники могут сдавать нормативы ГТО («Готов к труду и обороне»), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru