В России кулачный бой «стенка на стенку» может стать официальным видом спорта

Министру спорта России Олегу Матыцину предложили расширить Всероссийский реестр видов спорта и список испытаний ГТО, дополнив их кулачным боем «стенка на стенку», сообщает ТАСС.

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Инициатива принадлежит первому замглавы комитета Госдумы по просвещению Яне Лантратовой. Также парламентарий предложила сделать официальными видами спорта историческое фехтование, борьбу за-вороток (русская борьба), городки, килу (русская игра в мяч с элементами единоборства) и другие народные игры.

Как отметила законодатель, данные виды спорта позволят детям приобщиться к отечественной культуре и воспитывать их в духе традиционных ценностей. Лантратова предложила проводить в стране Всемирный чемпионат – фестиваль традиционных видов спорта и спортивных народных игр, что позволит улучить отношения РФ с другими государствами.

Ранее педиатр, иммунолог, инфекционист Зоя Скорпилева рассказала, что не все школьники могут сдавать нормативы ГТО («Готов к труду и обороне»), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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