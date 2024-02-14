В Петербурге школьник порвал промежность, сдавая комплекс ГТО

Это случилось 12 февраля. Подросток сдавал нормативы, когда упал на край стола и порвал промежность.

Юношу доставили в больницу с рваной раной промежности. Состояние пострадавшего оценивают как средней тяжести.

Ранее медик предупредила, что не все дети могут сдавать нормативы ГТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

