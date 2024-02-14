В Петербурге школьник порвал промежность, сдавая комплекс ГТО
14 февраля 202401:02
В Санкт-Петербурге 14-летний школьник порвал себе промежность, сдавая комплекс ГТО, сообщает «РЕН ТВ».
Это случилось 12 февраля. Подросток сдавал нормативы, когда упал на край стола и порвал промежность.
Юношу доставили в больницу с рваной раной промежности. Состояние пострадавшего оценивают как средней тяжести.
Ранее медик предупредила, что не все дети могут сдавать нормативы ГТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru