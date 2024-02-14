В Петербурге школьник порвал промежность, сдавая комплекс ГТО

В Санкт-Петербурге 14-летний школьник порвал себе промежность, сдавая комплекс ГТО, сообщает «РЕН ТВ».

Предложивший обязать учителей сдавать ГТО Вассерман признался, что слишком ленив

Это случилось 12 февраля. Подросток сдавал нормативы, когда упал на край стола и порвал промежность.

Юношу доставили в больницу с рваной раной промежности. Состояние пострадавшего оценивают как средней тяжести.

Ранее медик предупредила, что не все дети могут сдавать нормативы ГТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ШколаСпортГТО

Горячие новости

Все новости

партнеры