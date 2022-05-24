В РФС решили не увеличивать Российскую премьер-лигу
Российский футбольный союз на заседании исполнительного комитета принял решение не увеличивать состав участников Российской премьер-лиги на сезон 2022-2023 до 18 команд, сообщила во вторник пресс-служба РФС.
В следующем розыгрыше чемпионата РФ по футболу среди мужских команд по-прежнему будет заявлено 16 клубов.
Полностью состав участников РПЛ в сезоне-2022/23 станет известен после проведения стыковых матчей, которые пройдут 25 и 28 мая. В них «Уфа» сыграет с «Оренбургом», а «Химки» со «СКА- Хабаровском».
Напрямую в высший эшелон российского футбола вышли «Торпедо» Москва и «Факел» Воронеж.
Следующий сезон начнут в ФНЛ казанский «Рубин» и тульский «Арсенал».
Ранее сообщалось, что клубы РПЛ договорились о расширении чемпионата до 18 команд.
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