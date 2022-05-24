В РФС решили не увеличивать Российскую премьер-лигу

Российский футбольный союз на заседании исполнительного комитета принял решение не увеличивать состав участников Российской премьер-лиги на сезон 2022-2023 до 18 команд, сообщила во вторник пресс-служба РФС.

В следующем розыгрыше чемпионата РФ по футболу среди мужских команд по-прежнему будет заявлено 16 клубов.

Полностью состав участников РПЛ в сезоне-2022/23 станет известен после проведения стыковых матчей, которые пройдут 25 и 28 мая. В них «Уфа» сыграет с «Оренбургом», а «Химки» со «СКА- Хабаровском».

РПЛ и ФНЛ исключили из Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг

Напрямую в высший эшелон российского футбола вышли «Торпедо» Москва и «Факел» Воронеж.

Следующий сезон начнут в ФНЛ казанский «Рубин» и тульский «Арсенал».

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ договорились о расширении чемпионата до 18 команд.

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ФОТО: РИА Новости
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