В РФС решили не увеличивать Российскую премьер-лигу

Российский футбольный союз на заседании исполнительного комитета принял решение не увеличивать состав участников Российской премьер-лиги на сезон 2022-2023 до 18 команд, сообщила во вторник пресс-служба РФС.

В следующем розыгрыше чемпионата РФ по футболу среди мужских команд по-прежнему будет заявлено 16 клубов.

Полностью состав участников РПЛ в сезоне-2022/23 станет известен после проведения стыковых матчей, которые пройдут 25 и 28 мая. В них «Уфа» сыграет с «Оренбургом», а «Химки» со «СКА- Хабаровском».