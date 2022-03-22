Клубы РПЛ договорились о расширении чемпионата до 18 команд

По его словам, в ходе голосования мнения клубов разделились, десять команд одобрили расширение РПЛ, пять высказались против.

«Мы оказались в форс-мажорной ситуации. Завтра будет рассмотрен вопрос, но я не думаю, что его сразу примут... Предстоит серьезный анализ... Я как президент РПЛ представляю команды. Если большинство голосует за то, чтобы количество увеличилось, я не могу это не поддержать», - сказал Хачатурянц.

Глава РПЛ добавил, что клубы просят, независимо от результата, оставить последние две команды в лиге.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев высказался за расширение РПЛ до 18 клубов. По его словам, футболисты должны играть и отрабатывать свои зарплаты, сообщает RT.