Клубы РПЛ договорились о расширении чемпионата до 18 команд
Глава российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц заявил, что клубы согласились на увеличение количества команд до 18, сообщает пресс-служба лиги.
По его словам, в ходе голосования мнения клубов разделились, десять команд одобрили расширение РПЛ, пять высказались против.
«Мы оказались в форс-мажорной ситуации. Завтра будет рассмотрен вопрос, но я не думаю, что его сразу примут... Предстоит серьезный анализ... Я как президент РПЛ представляю команды. Если большинство голосует за то, чтобы количество увеличилось, я не могу это не поддержать», - сказал Хачатурянц.
Глава РПЛ добавил, что клубы просят, независимо от результата, оставить последние две команды в лиге.
Ранее бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев высказался за расширение РПЛ до 18 клубов. По его словам, футболисты должны играть и отрабатывать свои зарплаты, сообщает RT.
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