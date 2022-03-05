РПЛ и ФНЛ исключили из Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг

Ассоциация европейских футбольных лиг (АЕФЛ) исключила из состава организации Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Об этом сообщает пресс-служба АЕФЛ.

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РПЛ входила в ассоциацию с 2007 года, ФНЛ являлась ассоциативным членом АЕФЛ.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские команды и клубы из своих турниров из-за ситуации на Украине, напоминает RT. Российский футбольный союз намерен оспорить решения в Спортивном арбитражном суде.

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