РПЛ и ФНЛ исключили из Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг
Ассоциация европейских футбольных лиг (АЕФЛ) исключила из состава организации Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Об этом сообщает пресс-служба АЕФЛ.
РПЛ входила в ассоциацию с 2007 года, ФНЛ являлась ассоциативным членом АЕФЛ.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские команды и клубы из своих турниров из-за ситуации на Украине, напоминает RT. Российский футбольный союз намерен оспорить решения в Спортивном арбитражном суде.
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