РПЛ и ФНЛ исключили из Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг

РПЛ входила в ассоциацию с 2007 года, ФНЛ являлась ассоциативным членом АЕФЛ.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские команды и клубы из своих турниров из-за ситуации на Украине, напоминает RT. Российский футбольный союз намерен оспорить решения в Спортивном арбитражном суде.

