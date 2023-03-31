В РФС рассказали об отношении европейской футбольной общественности к отстранению россиян
Генсек РФС Максим Митрофанов рассказал об отношении европейской футбольной общественности к запрету на участие россиян в международных состязаниях. Об этом сообщил портал «РБ Спорт».
По словам Митрофанова, все понимают, что такое решение носило неспортивный характер, и приветствуют возвращение российских футболистов в мировой спорт. Он добавил, что никто не ставит под сомнение необходимость возвращения россиян.
В то же время генсек РФС подчеркнул, что международные организации и национальные федерации испытывают политическое давление, которое и приводит к такого рода решениям.
Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что цель организации — возвращение в Европу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru