В РФС рассказали об отношении европейской футбольной общественности к отстранению россиян

По словам Митрофанова, все понимают, что такое решение носило неспортивный характер, и приветствуют возвращение российских футболистов в мировой спорт. Он добавил, что никто не ставит под сомнение необходимость возвращения россиян.

В то же время генсек РФС подчеркнул, что международные организации и национальные федерации испытывают политическое давление, которое и приводит к такого рода решениям.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что цель организации — возвращение в Европу.

