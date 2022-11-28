По его словам, данную возможность необходимо рассматривать. Дюков заявил, что пока не разговаривал с представителями Азиатской конфедерации футбола. Пока Россия входит в УЕФА и продолжает сотрудничать с организацией.

Как отметил президент РФС, со стороны России было бы некрасиво начинать переговоры о смене конфедерации без информирования об этом УЕФА.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что играть с его подопечными соглашаются только сборные из Азии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

