В РФС обсудят переход в Азиатскую конфедерацию футбола

Российский футбольный союз (РФС) намерен обсудить вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию футбола на заседании исполкома организации, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на президента РФС Александра Дюкова.

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По его словам, данную возможность необходимо рассматривать. Дюков заявил, что пока не разговаривал с представителями Азиатской конфедерации футбола. Пока Россия входит в УЕФА и продолжает сотрудничать с организацией.

Как отметил президент РФС, со стороны России было бы некрасиво начинать переговоры о смене конфедерации без информирования об этом УЕФА.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что играть с его подопечными соглашаются только сборные из Азии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:СпортФутбол
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