В РФС обсудят переход в Азиатскую конфедерацию футбола
Российский футбольный союз (РФС) намерен обсудить вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию футбола на заседании исполкома организации, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на президента РФС Александра Дюкова.
По его словам, данную возможность необходимо рассматривать. Дюков заявил, что пока не разговаривал с представителями Азиатской конфедерации футбола. Пока Россия входит в УЕФА и продолжает сотрудничать с организацией.
Как отметил президент РФС, со стороны России было бы некрасиво начинать переговоры о смене конфедерации без информирования об этом УЕФА.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что играть с его подопечными соглашаются только сборные из Азии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 918 / сут.
Умерли
392 тыс.+51 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+4 174 / сут.
- Фастфуд по вреду здоровью могут приравнять к курению
- Болельщики устроили массовую драку на матче «Зенит» — «Спартак»
- «Желтый» уровень террористической опасности в Севастополе продлили на две недели
- В Краснодаре коло 7 тысяч горожан остались без горячей воды в результате аварии
- Александр Жуков может заменить Кудрина на посту главы Счетной палаты
- Минобороны РФ: Военные РФ уничтожили более 100 наемников «Иностранного легиона» на Донбассе
- Кадыров опубликовал видео об отправке добровольцев в зону спецоперации
- После обстрела в белгородском городе Шебекино нет света и воды
- Российские разведчики посадили украинский дрон на краснолиманском направлении
- Песков напомнил об отказе поставок российской нефти установившим потолок цен странам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru