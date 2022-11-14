Карпин одобрил переход России в Азиатскую конфедерацию футбола

По его мнение, это вовсе не означает, что российская сборная готовится к переходу в Азиатскую конфедерацию футбола, но он не будет против, если это действительно произойдёт.

«У меня нет ощущений, что мы плавно готовимся к Азии. Но, если это так, значит, так и будет... Если бы всё зависело от меня, хотел бы я играть в Азии? А сколько ждать? Если неизвестно, то давайте играть в Азии. Вот и всё», - подчеркнул Карпин.

Ранее футбольный союз Боснии отменил товарищеский матч со сборной России, который должен был состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

