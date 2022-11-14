Карпин одобрил переход России в Азиатскую конфедерацию футбола
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что играть с его подопечными соглашаются только сборные из Азии, сообщает РИА Новости.
По его мнение, это вовсе не означает, что российская сборная готовится к переходу в Азиатскую конфедерацию футбола, но он не будет против, если это действительно произойдёт.
«У меня нет ощущений, что мы плавно готовимся к Азии. Но, если это так, значит, так и будет... Если бы всё зависело от меня, хотел бы я играть в Азии? А сколько ждать? Если неизвестно, то давайте играть в Азии. Вот и всё», - подчеркнул Карпин.
Ранее футбольный союз Боснии отменил товарищеский матч со сборной России, который должен был состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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