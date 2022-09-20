РФС подтвердил отстранение сборной России от жеребьёвки отбора на Евро-2024
Сборная России по футболу не будет участвовать в жеребьёвке отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года, которая пройдёт 9 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия), сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
В сообщении говорится, что причиной отстранения стало февральское решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), согласно которому выступления российских сборных и клубов в турнирах под эгидой организации были приостановлены.
В РФС напомнили, что решение УЕФА было оспорено в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), в настоящее время российская сторона «ожидает полного текста решения, по итогам изучения которого будет принято решение о дальнейших шагах в рамках юридической защиты».
Ранее президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко в своих соцсетях заявил, что сборной России «не светят официальные международные соревнования», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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