РФС подтвердил отстранение сборной России от жеребьёвки отбора на Евро-2024

В сообщении говорится, что причиной отстранения стало февральское решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), согласно которому выступления российских сборных и клубов в турнирах под эгидой организации были приостановлены.

В РФС напомнили, что решение УЕФА было оспорено в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), в настоящее время российская сторона «ожидает полного текста решения, по итогам изучения которого будет принято решение о дальнейших шагах в рамках юридической защиты».

Ранее президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко в своих соцсетях заявил, что сборной России «не светят официальные международные соревнования», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».