Шляхтин назвал ожидаемым решение IAAF о продлении отстранения ВФЛА
Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин считает ожидаемым решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), его комментарий приводит ТАСС. Шляхтин уверен, что ВФЛА является заложником ситуации с выявленным Всемирным антидопинговым агентством изменений в базе данных московской лаборатории.
Он напомнил, что в последнем отчете рабочей группы в июне 2019 года отмечалось, что ВФЛА должна продолжить работу по смене антидопинговой культуры вместе с завершением решения вопроса по перепроверке допинг-проб московской лаборатории. Кроме того, отдельным пунктом была прописана необходимость в уверенности IAAF в подлинности данных и проб.
Шляхтин подчеркнул, что следующим важным этапом для восстановления прав ВФЛА станут заседания исполкома и совета учредителей WADA, которые пройдут в ноябре в польском Катовице.
Как напоминает НСН, членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, которое проела комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA). Позже IAAF неоднократно продлевала отстранение ВФЛА. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных стартах в нейтральном статусе. К соревнованиям российские спортсмены допускаются на основании индивидуальных заявок в IAAF.
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