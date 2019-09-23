Шляхтин назвал ожидаемым решение IAAF о продлении отстранения ВФЛА

Он напомнил, что в последнем отчете рабочей группы в июне 2019 года отмечалось, что ВФЛА должна продолжить работу по смене антидопинговой культуры вместе с завершением решения вопроса по перепроверке допинг-проб московской лаборатории. Кроме того, отдельным пунктом была прописана необходимость в уверенности IAAF в подлинности данных и проб.

Шляхтин подчеркнул, что следующим важным этапом для восстановления прав ВФЛА станут заседания исполкома и совета учредителей WADA, которые пройдут в ноябре в польском Катовице.

Как напоминает НСН, членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, которое проела комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA). Позже IAAF неоднократно продлевала отстранение ВФЛА. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных стартах в нейтральном статусе. К соревнованиям российские спортсмены допускаются на основании индивидуальных заявок в IAAF.

