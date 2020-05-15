Кавазашвили: РФС мог бы и раньше возобновить футбольные матчи

Заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили в эфире НСН удивился медленному решению вопроса при большой численности футбольных чиновников в стране.

Российский футбольный союз решил доиграть розыгрыш чемпионата России. Турнир возобновится 21 июня. Ранее сезон в Российской Премьер-Лиге, как и практически все турниры в мире, был приостановлен в марте в связи с распространением COVID-19.

Заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили в эфире НСН отметил, что возобновить турнир при соблюдении медицинских рекомендаций можно было бы раньше.

Виктор Гусев выступил за возвращение футбола. Но без зрителей

«Я думаю, что сегодня было принято мудрое решение, я его поддерживаю. Но до 21 июня еще много времени. Я понимаю, что все боятся, остерегаются, цикл заболеваемости еще не прошел. Но сейчас ведь некоторым предприятиям уже разрешают работать. Медперсонал не переставал ездить в больницы, то же самое можно сделать и предусмотреть во время проведения футбольных матчей. Допускать команды с наличием врачебных справок, требовать их от каждого члена клуба, подтверждать, что они здоровы и хорошо себя чувствуют. Вопрос допущения зрителей нужно согласовывать с властями. Все это можно предусмотреть. Для решения данного вопроса большое количество людей сидят в футболе и около него. Есть РФС с многочисленными сотрудниками, есть ПФЛ и много других организаций. И, в конце концов, неужели столько чиновников не могут разобраться и решить вопрос "что делать", получить разрешение от Роспотребнадзора, согласовать все действия. Но главное, что они сегодня решили, что надо начинать чемпионат, это прекрасно, но, продолжают затягивать с датой. Можно было все реализовать уже в конце мая или первых числах июня», – говорит он.

Ранее стало известно, что футбольные фанаты могут вернуть деньги за купленные билеты на матчи перенесенного из-за COVID-19 чемпионата Европы 2020 года. Возврат можно оформить на официальном сайте УЕФА.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:Анзор КавазашвилиРФС
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры