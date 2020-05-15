Кавазашвили: РФС мог бы и раньше возобновить футбольные матчи

«Я думаю, что сегодня было принято мудрое решение, я его поддерживаю. Но до 21 июня еще много времени. Я понимаю, что все боятся, остерегаются, цикл заболеваемости еще не прошел. Но сейчас ведь некоторым предприятиям уже разрешают работать. Медперсонал не переставал ездить в больницы, то же самое можно сделать и предусмотреть во время проведения футбольных матчей. Допускать команды с наличием врачебных справок, требовать их от каждого члена клуба, подтверждать, что они здоровы и хорошо себя чувствуют. Вопрос допущения зрителей нужно согласовывать с властями. Все это можно предусмотреть. Для решения данного вопроса большое количество людей сидят в футболе и около него. Есть РФС с многочисленными сотрудниками, есть ПФЛ и много других организаций. И, в конце концов, неужели столько чиновников не могут разобраться и решить вопрос "что делать", получить разрешение от Роспотребнадзора, согласовать все действия. Но главное, что они сегодня решили, что надо начинать чемпионат, это прекрасно, но, продолжают затягивать с датой. Можно было все реализовать уже в конце мая или первых числах июня», – говорит он.

Ранее стало известно, что футбольные фанаты могут вернуть деньги за купленные билеты на матчи перенесенного из-за COVID-19 чемпионата Европы 2020 года. Возврат можно оформить на официальном сайте УЕФА.

