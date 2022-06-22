Названы дата и время матча за Суперкубок России
Встреча за Суперкубок России между чемпионом Российской Премьер-лиги петербургским «Зенитом» и обладателем Кубка России московским «Спартаком» пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начало матча в 19.00 по московскому времени. Об этом в среду сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.
Матч за Суперкубок России проводится, ежегодно начиная с 2003 года.
«Зенит» шесть раз становился обладателем трофея, а «Спартак» выиграл Суперкубок лишь однажды.
Ранее стало известно, что ФК «Спартак» не будет бойкотировать матч за Суперкубок России с «Зенитом».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 058 / сут.
Умерли
381 тыс.+66 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 767 / сут.
- Представители США проведут переговоры с талибами в ближайшие дни
- США не намерены снижать давление на РФ до завершения операции на Украине
- В Одесской области с 1 августа перестанут преподавать русский язык
- Названы дата и время матча за Суперкубок России
- Парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству
- В кафе в центре Москвы произошел пожар
- Смерч разрушил пирс в Сочи
- Джонсон считает, что Украине не следует «отдавать территории в обмен на мир»
- Компания Tikkurila намерена продать бизнес в России
- Лавров встретился в президентом Ирана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru