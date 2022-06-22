Названы дата и время матча за Суперкубок России

Встреча за Суперкубок России между чемпионом Российской Премьер-лиги петербургским «Зенитом» и обладателем Кубка России московским «Спартаком» пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начало матча в 19.00 по московскому времени. Об этом в среду сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Матч за Суперкубок России проводится, ежегодно начиная с 2003 года.