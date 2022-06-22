ФК «Спартак» не будет бойкотировать матч за Суперкубок России с «Зенитом»

В сообщении говорится, что «красно-белые» считают «непрозрачной и далекой от принципов честной игры процедуру выбора», в результате которой провести игру решили в Санкт-Петербурге.

В команде отметили, что оказались перед непростым выбором, однако прежде чем принять какое-либо решение, внимательно выслушали обе стороны: и тех, кто призывал к бойкоту матча в Петербурге, и тех, кто утверждал, что играть нужно несмотря ни на что.

«Спартак» выбирает второе — из уважения к своим болельщикам, желающим приехать на игру и поддержать ребят, к самому футболу... пойти по пути спорта, несмотря на решение, которое противоречит принципам честной борьбы и взаимного уважения», - говорится в заявлении «красно-белых».

В пресс-службе добавили, что спартаковцы под руководством главного тренера Гильермо Абаскаля уже начали подготовку к сезону и к матчу за Суперкубок.

Московский «Спартак» является действующим обладателем Кубка России по футболу. В матче за Суперкубок он встретится с чемпионом России питерским «Зенитом».

