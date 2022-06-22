ФК «Спартак» не будет бойкотировать матч за Суперкубок России с «Зенитом»
Московский футбольный клуб «Спартак» согласился сыграть матч за Суперкубок России на поле своего соперника - питерского «Зенита», сообщает пресс-служба команды.
В сообщении говорится, что «красно-белые» считают «непрозрачной и далекой от принципов честной игры процедуру выбора», в результате которой провести игру решили в Санкт-Петербурге.
В команде отметили, что оказались перед непростым выбором, однако прежде чем принять какое-либо решение, внимательно выслушали обе стороны: и тех, кто призывал к бойкоту матча в Петербурге, и тех, кто утверждал, что играть нужно несмотря ни на что.
«Спартак» выбирает второе — из уважения к своим болельщикам, желающим приехать на игру и поддержать ребят, к самому футболу... пойти по пути спорта, несмотря на решение, которое противоречит принципам честной борьбы и взаимного уважения», - говорится в заявлении «красно-белых».
В пресс-службе добавили, что спартаковцы под руководством главного тренера Гильермо Абаскаля уже начали подготовку к сезону и к матчу за Суперкубок.
Московский «Спартак» является действующим обладателем Кубка России по футболу. В матче за Суперкубок он встретится с чемпионом России питерским «Зенитом».
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