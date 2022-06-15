Полузащитник Зелимхан Бакаев официально перешел в «Зенит»

Полузащитник Зелимхан Бакаев официально перешёл в ФК «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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В клубе поприветствовали футболиста и пожелали пополнять коллекцию трофеев в составе сине-бело-голубых. Отмечается, что соглашение с Бакаевым было подписано по схеме «3+1».

Бакаеву 25 лет. До лета текущего года он выступал за «Спартак» (Москва). Стороны не стали продлевать контракт.



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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:Футболисты
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