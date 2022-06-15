Полузащитник Зелимхан Бакаев официально перешел в «Зенит»

В клубе поприветствовали футболиста и пожелали пополнять коллекцию трофеев в составе сине-бело-голубых. Отмечается, что соглашение с Бакаевым было подписано по схеме «3+1».

Бакаеву 25 лет. До лета текущего года он выступал за «Спартак» (Москва). Стороны не стали продлевать контракт.





