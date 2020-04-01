Уимблдон отменён впервые с 1945 года
Турнир серии Большого шлема Уимблдон отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба турнира. Матчи Уимблдона должны были состояться с 29 июня по 12 июля этого года. Теперь они пройдут в период с 28 июня по 11 июля 2021 года. Таким образом, Уимблдон отменён впервые с 1945 года. Тогда это произошло из-за Второй мировой войны.
Напомним, ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) отменили все турниры предварительно до 7 июня. Кроме того, на осень был перенесён Открытый чемпионат Франции.
Ранее из-за пандемии коронавируса было принято решение о переносе Олимпийских игры в Токио. По решению Международного олимпийского комитете, они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры начнутся 24 августа следующего года. Об этом сообщил глава оргкомитета «Токио-2020» Рсиро Мори.
Президент Клуба Истории и статистики спорта Александр Любимов заявил на пресс-конференции НСН, что Игры 2021 года будут совсем иными.
Также из-за пандемии коронавируса были отмены некоторые международные конкурсы и спортивные состязания. В их числе Евровидение и чемпионат Европы по футболу, напоминают Дни.ру.
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