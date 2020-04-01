Турнир серии Большого шлема Уимблдон отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба турнира. Матчи Уимблдона должны были состояться с 29 июня по 12 июля этого года. Теперь они пройдут в период с 28 июня по 11 июля 2021 года. Таким образом, Уимблдон отменён впервые с 1945 года. Тогда это произошло из-за Второй мировой войны.

Напомним, ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) отменили все турниры предварительно до 7 июня. Кроме того, на осень был перенесён Открытый чемпионат Франции.