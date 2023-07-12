В рамках Московского урбанфорума пройдет марафон бесплатных тренировок

В сообщении говорится, что присоединиться к занятиям, которые будут проводить известные спортсмены, могут все желающие - как новички, так и опытные спортсмены.

«Каждый день марафона посвятят самым популярным на данный момент фитнес-направлениям: стретчингу и барре, сайклингу и джампингу, зумбе и танцевальному фитнесу», - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что кроме самих тренировок для гостей марафона подготовили развлекательную программу, DJ-сеты и выступления известных исполнителей.

