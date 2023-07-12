В рамках Московского урбанфорума пройдет марафон бесплатных тренировок
Марафон бесплатных тренировок пройдёт с 4 августа по 8 сентября в спорткомплексе «Лужники» в рамках Московского урбанистического форума, сообщает пресс-служба столичного департамента спорта.
В сообщении говорится, что присоединиться к занятиям, которые будут проводить известные спортсмены, могут все желающие - как новички, так и опытные спортсмены.
«Каждый день марафона посвятят самым популярным на данный момент фитнес-направлениям: стретчингу и барре, сайклингу и джампингу, зумбе и танцевальному фитнесу», - отметили в пресс-службе.
Отмечается, что кроме самих тренировок для гостей марафона подготовили развлекательную программу, DJ-сеты и выступления известных исполнителей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru