Собянин: С 13 по 16 июля на ВДНХ пройдет фестиваль «Дружба народов»

Фестиваль национального гостеприимства «Дружба народов» пройдет на ВДНХ с 13 по 16 июля, подготовлены театральные и концертные программы, а также экскурсии, лекции и фотовыставки. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

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Он отметил, что в ходе фестиваля для детей пройдут театральные постановки и мастер-классы. Так, большинство мероприятий будут бесплатными для посетителей, для участия в некоторых нужна будет предварительная регистрация.

Указывается, что главная сцена фестиваля будет находиться на площади Промышленности, 15 и 16 июля там пройдут концерты.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФестивальМоскваСергей Собянин

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