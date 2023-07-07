Собянин: С 13 по 16 июля на ВДНХ пройдет фестиваль «Дружба народов»
Фестиваль национального гостеприимства «Дружба народов» пройдет на ВДНХ с 13 по 16 июля, подготовлены театральные и концертные программы, а также экскурсии, лекции и фотовыставки. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что в ходе фестиваля для детей пройдут театральные постановки и мастер-классы. Так, большинство мероприятий будут бесплатными для посетителей, для участия в некоторых нужна будет предварительная регистрация.
Указывается, что главная сцена фестиваля будет находиться на площади Промышленности, 15 и 16 июля там пройдут концерты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru