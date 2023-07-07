Собянин: С 13 по 16 июля на ВДНХ пройдет фестиваль «Дружба народов»

Он отметил, что в ходе фестиваля для детей пройдут театральные постановки и мастер-классы. Так, большинство мероприятий будут бесплатными для посетителей, для участия в некоторых нужна будет предварительная регистрация.

Указывается, что главная сцена фестиваля будет находиться на площади Промышленности, 15 и 16 июля там пройдут концерты.

