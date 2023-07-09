В ПСЖ считают, что Мбаппе захотел перейти в «Реал» после ухода Бенземы

Ранее переговоры между представителя Мбаппе и ПСЖ о продлении контракта проходили позитивно, однако после трансфера Бенземы все изменилось и спортсмен отказался продлевать свой договор.

Ранее стало известно, за сколько «Реал» выкупил Мбаппе у ПСЖ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

