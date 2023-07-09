В ПСЖ считают, что Мбаппе захотел перейти в «Реал» после ухода Бенземы
9 июля 202306:02
В футбольном клубе «Пари Сен-Жермен» думают, что нападающий Килиан Мбаппе решил уйти в «Реал» после ухода Карима Бенземы, сообщает Marca.
Ранее переговоры между представителя Мбаппе и ПСЖ о продлении контракта проходили позитивно, однако после трансфера Бенземы все изменилось и спортсмен отказался продлевать свой договор.
Ранее стало известно, за сколько «Реал» выкупил Мбаппе у ПСЖ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru