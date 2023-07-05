Стало известно, за сколько «Реал» выкупил Мбаппе у ПСЖ
5 июля 202301:29
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе переходит из французского футбольного клуба в «Реал», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление известного спортивного инсайдера Франсуа Галлардо.
По его словам, сделка уже закрыта. «Реал» заплатил за спортсмена 224+56 миллионов евро. Мбаппе стал самым дорогим игроком в истории мирового футбола.
Ранее «Реал» приостановил переговоры по покупке Мбаппе у ПСЖ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru