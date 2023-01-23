В Португалии впервые в истории футбола была показана белая карточка

По информации португальского издания, в конце первого тайма одному из болельщиков стало плохо, на что оперативно среагировали представители медицинских бригад обеих команд. Кампуш показала медикам белую карточку после того, как болельщику была оказана необходимая помощь.

Белая карточка была введена в Португалии в 2018 году в качестве эксперимента. Она предъявляется с целью поблагодарить клубы за честную игру, причём показывать её можно всем, кто участвует в матче.

Ранее хавбек подмосковных «Химок» Аяз Гулиев на сборах чуть не подрался с главным тренером команды Спартаком Гогниевым, сообщает «Свободная пресса».