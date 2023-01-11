Главу Федерации футбола Франции отстранили после скандала с Зиданом

В заявлении говорится, что отстранение продлится до окончательного решения Министерства спорта Франции. Исполнять обязанности главы FFF временно будет вице-президент Филипп Диалло.

Ранее Ле Гре заявил, что если бы ему позвонил Зинедин Зидан, он даже не взял бы трубку. За эти слова чиновник был подвергнут жёсткой критике и в итоге извинился, сообщает RT.

Кроме того, футбольный агент Соня Суид обвинила Ле Гре в сексуальных домогательствах.

