Главу Федерации футбола Франции отстранили после скандала с Зиданом
Исполнительный комитет Федерации футбола Франции (FFF) принял решение отстранить Ноэля Ле Гре от должности президента, сообщает пресс-служба организации.
В заявлении говорится, что отстранение продлится до окончательного решения Министерства спорта Франции. Исполнять обязанности главы FFF временно будет вице-президент Филипп Диалло.
Ранее Ле Гре заявил, что если бы ему позвонил Зинедин Зидан, он даже не взял бы трубку. За эти слова чиновник был подвергнут жёсткой критике и в итоге извинился, сообщает RT.
Кроме того, футбольный агент Соня Суид обвинила Ле Гре в сексуальных домогательствах.
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