В Перми возродили футбольный клуб «Амкар»

Ранее Заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев в эфире НСН призвал повышать уровень регионального футбола и увеличивать финансирование клубов.

«Нам для нужно провести существенные реформы, связанные и с национальными чемпионатами, с матчами первого дивизиона и второй лиги. Надо следить, чтобы наши клубы не банкротились, как это ежегодно происходит. Это случается, потому что региональные бюджеты просто не в состоянии финансировать клубы. Как тогда конкурировать с лучшими чемпионатами Европы?», - заявил заслуженный тренер.

