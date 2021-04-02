В Перми возродили футбольный клуб «Амкар»

В Перми возродили футбольный клуб «Амкар». Напомним, команда выступали в Российской премьер-лиге в течение 14 лет, с 2004 по 2018 год. Не позднее 30 апреля «Амкар» должен подать заявку на участие в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) сезона-2021/22. Далее будут найдены спонсоры, команда приступит к формированию тренерского штаба и подбору футболистов. «Амкар» был признан банкротом в 2018 году. Пермяков в разное время возглавляли Станислав Черчесов, Миодраг Божович, Гаджи Гаджиев, Вадим Евсеев.

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Ранее Заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев в эфире НСН призвал повышать уровень регионального футбола и увеличивать финансирование клубов.

«Нам для нужно провести существенные реформы, связанные и с национальными чемпионатами, с матчами первого дивизиона и второй лиги. Надо следить, чтобы наши клубы не банкротились, как это ежегодно происходит. Это случается, потому что региональные бюджеты просто не в состоянии финансировать клубы. Как тогда конкурировать с лучшими чемпионатами Европы?», - заявил заслуженный тренер.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПермьФутбол
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