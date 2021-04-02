В Перми возродили футбольный клуб «Амкар»
В Перми возродили футбольный клуб «Амкар». Напомним, команда выступали в Российской премьер-лиге в течение 14 лет, с 2004 по 2018 год. Не позднее 30 апреля «Амкар» должен подать заявку на участие в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) сезона-2021/22. Далее будут найдены спонсоры, команда приступит к формированию тренерского штаба и подбору футболистов. «Амкар» был признан банкротом в 2018 году. Пермяков в разное время возглавляли Станислав Черчесов, Миодраг Божович, Гаджи Гаджиев, Вадим Евсеев.
Ранее Заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев в эфире НСН призвал повышать уровень регионального футбола и увеличивать финансирование клубов.
«Нам для нужно провести существенные реформы, связанные и с национальными чемпионатами, с матчами первого дивизиона и второй лиги. Надо следить, чтобы наши клубы не банкротились, как это ежегодно происходит. Это случается, потому что региональные бюджеты просто не в состоянии финансировать клубы. Как тогда конкурировать с лучшими чемпионатами Европы?», - заявил заслуженный тренер.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 792 / сут.
Умерли
99 633+400 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 832 / сут.
- Полиция потребовала расширить ограничения в отношении «скопинского маньяка»
- ФБР объявило в розыск топ-менеджера ОДК Коршунова
- РПЦ призвала запретить суррогатное материнство
- Тихановская попала в список лиц, причастных к терроризму
- Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru