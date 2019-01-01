Газзаев призвал не останавливаться в расширении РПЛ

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) одобрили расширение турнира до 18 команд. В предыдущие годы в РПЛ выступали 16 коллективов. Участники голосования считают, что это решение поможет повысить интерес к Премьер-лиге, увеличить доходы от проведения встреч, а также задействовать на высшем уровне больше стадионов, построенных к чемпионату мира — 2018. Против этой инициативы высказался только президент «Спартака» Леонид Федун, который считает ее экономической глупостью.

Заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев в эфире НСН заявил, что полностью поддерживает расширение премьер-лиги, но одновременно призывает повышать уровень регионального футбола и увеличивать финансирование клубов.

«Я всегда выступал за то, чтобы расширить премьер-лигу до 18 команд, может быть, и до 20. Тем более после Чемпионата мира, когда во многих городах появились прекрасные стадионы и другая инфраструктура для того, чтобы мы действительно популяризировали и пропагандировали наш футбол. По рекомендации УЕФА, каждая национальная федерация должна иметь не меньше 18 и не больше 20 клубов в премьер-лиге. Испания, Англия, Италия имеют по 20 команд в премьер-лиге, а это ведущие национальные сборные. Нам надо быть в тренде, для того, чтобы достичь такого же уровня. Но для того, чтобы 18 команд имело возможность конкурировать со всеми командами, нам для этого нужно провести существенные реформы, связанные и с национальными чемпионатами, с матчами первого дивизиона и второй лиги. Надо следить, чтобы наши клубы не банкротились, как это ежегодно происходит. Это случается, потому что региональные бюджеты просто не в состоянии финансировать клубы. Как тогда конкурировать с лучшими чемпионатами Европы?», - заявил заслуженный тренер.

За последние два года сразу несколько команд РПЛ прекратили существование из-за неразрешимых финансовых проблем — это пермский «Амкар», «Тосно» из Ленинградской области, и скоро такой командой станет махачкалинский «Анжи». Ряд экспертов считают, что 16 клубов в РПЛ — это идеальная схема проведения турнира. Чтобы конкурировать с Европой, нужно сохранить уровень конкуренции внутри самой лиги, укрепить фундамент, отмечают специалисты.

