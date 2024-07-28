Орбан считает, что открытие Олимпиады показало отсутствие у Запада моральной основы
Церемония открытия Олимпийских игр в Париже говорит о том, что у Запада нет общей моральной основы, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление главы правительства Венгрии Виктора Орбана.
При этом, по его словам, страны Центральной Европы отстаивают сохранение национальных государств. Из определенного набора ценностей вытекают общие моральные требования, которые строятся на библейской основе, указал Орбан.
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала церемонию открытия Олимпийских игр в Париже прекрасной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru