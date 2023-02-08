В ООН назвали дискриминацией отстранение российских атлетов от международных турниров

По ее словам, в корне неверно смешивать правительства и отдельных людей. Отмечается, что эксперты ООН в области прав человека одобрили желание МОК позволить российским спортсменам выступать в нейтральном статусе.

Ранее в МОК заявили, что потенциальный бойкот Украиной Олимпиады 2024 года в Париже будет нарушением Олимпийской хартии. Об этом сообщило агентство НСН.

