В ОКР пообещали не придираться к спортсменам в нейтральном статусе

«Должны быть окончательно озвучены (в частности, Международным олимпийским комитетом (МОК)) внятные позиции по этому вопросу. Со своей стороны мы гарантируем, что санкций для атлетов, согласившихся выступать в нейтральном статусе, ОКР вводить не будет», — заверил Мамиашвили.

Собеседник НСН также назвал условие, при котором МОК начнет снимать санкции с ОКР и российских спортсменов.

«Это произойдет тогда, когда Международный олимпийский комитет примет для себя очень непростое решение — соответствовать Хартии МОК», — подытожил он.

Ранее Международная федерация тенниса приняла решение о допуске россиян и белорусов до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе.

