В ОКР пообещали не придираться к спортсменам в нейтральном статусе

В России рассчитывают, что МОК снимет санкции с Олимпийского комитета России и российских атлетов, сказал НСН Михаил Мамиашвили.

Олимпийский комитет России не введет санкции для российских атлетов, согласившихся участвовать в Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе, заявил в эфире НСН глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация не будет бойкотировать Игры в Париже, но считает предъявляемые к российским спортсменам требования неприемлемыми и вряд ли будет снова обсуждать вопрос участия в Олимпиаде. Мамиашвили подтвердил, что ОКР не будет вводить санкции для спортсменов, которые решат участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе.

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«Должны быть окончательно озвучены (в частности, Международным олимпийским комитетом (МОК)) внятные позиции по этому вопросу. Со своей стороны мы гарантируем, что санкций для атлетов, согласившихся выступать в нейтральном статусе, ОКР вводить не будет», — заверил Мамиашвили.

Собеседник НСН также назвал условие, при котором МОК начнет снимать санкции с ОКР и российских спортсменов.

«Это произойдет тогда, когда Международный олимпийский комитет примет для себя очень непростое решение — соответствовать Хартии МОК», — подытожил он.

Ранее Международная федерация тенниса приняла решение о допуске россиян и белорусов до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе.

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ФОТО: Lafargue Raphael/ABACA / ТАСС
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