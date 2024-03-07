Российские гимнасты лишились возможности отобраться на Олимпийские игры

Российские спортсмены в нейтральном статусе могли отобраться на Олимпиаду при успешном выступлении на этапах Кубка мира текущего сезона. При этом гимнасты из РФ пропустили этапы Кубка мира в Каире (15-18 февраля), Котбусе (22-25 февраля) и стартовавший 7 марта в Баку третий квалификационный этап. Заключительный отборочный этап пройдет 17-20 апреля в Дохе. Россияне уже не смогут претендовать на количество очков, достаточное для поездки на Игры в Париж.

При этом среди участников этапа в Баку есть два белорусских нейтральных спортсмена — Егор Шарамков и Алена Цитавец — которые сохраняют шансы пройти на Олимпиаду. Обладателей олимпийских лицензий определят по лучшим результатам в рамках трех квалификационных этапов.

Ранее Международная федерация тенниса (ITF) разрешила участвовать в Олимпийских играх российским и белорусским спортсменам в нейтральном статусе, напоминает телеканал «360».

