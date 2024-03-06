Российских теннисистов допустили до Олимпиады в нейтральном статусе
Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение о допуске россиян и белорусов до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе. Об этом сообщила пресс-служба спортивной организации.
Федерация подтвердила, что разрешает россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях в индивидуальном и нейтральном статусах при соблюдении принципов Международного олимпийского комитета (МОК).
«Нейтральные спортсмены должны будут соответствовать требованиям отбора и допуска, изложенным в правилах ITF», - говорится в сообщении.
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ранее заявил об отказе поддерживать спортсменов, которые будут участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе. По его словам, такие атлеты могут не рассчитывать на финансовую помощь, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru