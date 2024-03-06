Российских теннисистов допустили до Олимпиады в нейтральном статусе

Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение о допуске россиян и белорусов до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе. Об этом сообщила пресс-служба спортивной организации.

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Федерация подтвердила, что разрешает россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях в индивидуальном и нейтральном статусах при соблюдении принципов Международного олимпийского комитета (МОК).

«Нейтральные спортсмены должны будут соответствовать требованиям отбора и допуска, изложенным в правилах ITF», - говорится в сообщении.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ранее заявил об отказе поддерживать спортсменов, которые будут участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе. По его словам, такие атлеты могут не рассчитывать на финансовую помощь, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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