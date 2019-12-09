В ОКР назвали карательными санкции в отношении «чистых» россиян

9 декабря исполком (WADA) единогласно отстранил Россию от Олимпиад и чемпионатов мира. Также страна не сможет подавать заявки на проведение международных турниров.

«Чистые» российские спортсмены смогут принимать участие в турнирах под нейтральным флагом.

Ранее в ОКР предложили вывести российских спортсменов на летние Игры 2020 года в Токио под флагом комитета. Поздняков отмечал, что такой вариант предусмотрен Олимпийской хартией.

