В Москве задержаны десятки болельщиков ЦСКА
Сотрудники правоохранительных органов Москвы доставили в полицейские отделы граждан для разбирательства со стадиона «ВЭБ-Арена» после матча ЦСКА - «Зенит», сообщает «Коммерсант».
Задержаны около 30 болельщиков московского клуба, среди которых женщины и дети. Причиной задержания могло стать пиротехническое шоу, которое устроили любители футбола под конец матча.
В рамках встречи «Зенит» победил ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги со счетом 2:0.
Ранее российский арбитр Игорь Федотов высказался о работе судей на матче «Мальмё»-«Зенит» в Лиге чемпионов.
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