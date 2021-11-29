В Москве задержаны десятки болельщиков ЦСКА

Сотрудники правоохранительных органов Москвы доставили в полицейские отделы граждан для разбирательства со стадиона «ВЭБ-Арена» после матча ЦСКА - «Зенит», сообщает «Коммерсант».

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Задержаны около 30 болельщиков московского клуба, среди которых женщины и дети. Причиной задержания могло стать пиротехническое шоу, которое устроили любители футбола под конец матча.

В рамках встречи «Зенит» победил ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги со счетом 2:0.

Ранее российский арбитр Игорь Федотов высказался о работе судей на матче «Мальмё»-«Зенит» в Лиге чемпионов.

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ФОТО: РИА Новости//Максим Богодвид
ТЕГИ:ФутболФК "Зенит"ЦСКА
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