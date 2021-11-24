Арбитр прокомментировал пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Мальмё»
Российский арбитр Игорь Федотов высказался о работе судей на матче «Мальмё»-«Зенит» в Лиге чемпионов, сообщает портал championat.com.
Во время игры, счет которой составил (1:1), судья назначил два пенальти в ворота шведского клуба. Один из ударов осуществил игрок «Зенита» Ярослав Ракицкий. Российский арбитр считает, что со стороны судьи матча все было сделано правильно.
При этом он отметил, что в Европе «верят арбитрам», даже если они не показывают разлиновку действий игрока. По мнению Федотова, уровень доверия судьям следует повышать и среди российских зрителей.
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