Арбитр прокомментировал пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Мальмё»

Российский арбитр Игорь Федотов высказался о работе судей на матче «Мальмё»-«Зенит» в Лиге чемпионов, сообщает портал championat.com.

Во время игры, счет которой составил (1:1), судья назначил два пенальти в ворота шведского клуба. Один из ударов осуществил игрок «Зенита» Ярослав Ракицкий. Российский арбитр считает, что со стороны судьи матча все было сделано правильно.

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При этом он отметил, что в Европе «верят арбитрам», даже если они не показывают разлиновку действий игрока. По мнению Федотова, уровень доверия судьям следует повышать и среди российских зрителей.

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ФОТО: РИА Новости/Магомед Чабаев
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