«Зенит» разгромил «Нижний Новгород»
«Зенит» обыграл «Нижний Новгород» со счётом 5:1. Встреча проходила в Санкт-Петербурга.
Игра прошла между «необычными» соперниками: вратарь «Зенита» Михаил Кержаков играл против команды своего брата, тренера «Нижнего Новгорода», Александра Кержакова.
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба забил три гола в ворота «Нижнего Новгорода». Два других мяча дело ног бразильца Малкома и защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова. Первый мяч попал в ворота новгородцев на 10 минуте.
Гол в ворота «Зента» забил защитник «Нижнего Новгорода» Алексей Козлов.
Победа принесла «Зениту» 33 очка и первое место на чемпионате России. Вторая в списке команда Сочи. Сочинцы набрали 27 очков.
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