«Зенит» разгромил «Нижний Новгород»

«Зенит» обыграл «Нижний Новгород» со счётом 5:1. Встреча проходила в Санкт-Петербурга.

Игра прошла между «необычными» соперниками: вратарь «Зенита» Михаил Кержаков играл против команды своего брата, тренера «Нижнего Новгорода», Александра Кержакова.

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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба забил три гола в ворота «Нижнего Новгорода». Два других мяча дело ног бразильца Малкома и защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова. Первый мяч попал в ворота новгородцев на 10 минуте.

Гол в ворота «Зента» забил защитник «Нижнего Новгорода» Алексей Козлов.

Победа принесла «Зениту» 33 очка и первое место на чемпионате России. Вторая в списке команда Сочи. Сочинцы набрали 27 очков.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:Нижний НовгородФК "Зенит"
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