«Зенит» разгромил «Нижний Новгород»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба забил три гола в ворота «Нижнего Новгорода». Два других мяча дело ног бразильца Малкома и защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова. Первый мяч попал в ворота новгородцев на 10 минуте.

Гол в ворота «Зента» забил защитник «Нижнего Новгорода» Алексей Козлов.

Победа принесла «Зениту» 33 очка и первое место на чемпионате России. Вторая в списке команда Сочи. Сочинцы набрали 27 очков.