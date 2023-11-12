В Москве во время матча скончался 61-летний хоккеист
Игрок любительского хоккейного клуба «Армата» Михаил Янчишин скончался во время матча с «Фаворитом» в Москве.
По информации газеты «Известия», инцидент произошел в субботу, 11 ноября. В конце первого периода 61-летний хоккеист упал на лед. Другие игроки пытались помочь ему подняться на ноги.
Прибывшие медики не смогли спасти мужчину. Он умер от остановки сердца.
Ранее в воскресенье сообщилось, что у 38-летнего футболиста клуба «Вихрь Юг» Тимура Радова остановилось сердце. Медики вывели спортсмена из состояния клинической смерти и перевели в реанимацию, отмечает «Радиоточка НСН».
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