В Москве во время матча скончался 61-летний хоккеист

По информации газеты «Известия», инцидент произошел в субботу, 11 ноября. В конце первого периода 61-летний хоккеист упал на лед. Другие игроки пытались помочь ему подняться на ноги.

Прибывшие медики не смогли спасти мужчину. Он умер от остановки сердца.

Ранее в воскресенье сообщилось, что у 38-летнего футболиста клуба «Вихрь Юг» Тимура Радова остановилось сердце. Медики вывели спортсмена из состояния клинической смерти и перевели в реанимацию, отмечает «Радиоточка НСН».

