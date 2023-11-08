Причиной смерти российского футболиста Лесина стала асфиксия

Футболист и тренер Алексей Лесин умер от асфиксии, заявил в беседе с изданием «Спорт-Экспресс» отец спортсмена.

В московском общежитии нашли труп 20-летнего футболиста

«Экспертиза показала, что он умер от асфиксии - захлебнулся, проще говоря» - рассказал мужчина.

По его словам, сын отдыхал в караоке-баре с командой. После закрытия заведения молодые люди решили отправиться в другой бар. Друзья Лесина видели, как он пошел в сторону моря.

Футболиста нашли мертвым на пляже в Сочи. Он мог утонуть в Адлерском районе. Похороны пройдут в Чебоксарах 12 ноября, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Федерация мини-футбола г. Казани
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