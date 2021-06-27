В Москве умер футболист от остановки сердца во время игры

Причины смерти спортсмена пока неизвестны, отмечает sports.ru.

Также выясняется личность игрока. По словам президента ЛФЛ, футболист играл по приглашению друга.

«Его не было в заявке, то есть это был подставной игрок, если можно так сказать. Это редчайший случай в нашей лиге», - отметил глава ЛФЛ.

Идет выяснение подробностей происшествия.

Напомним, во время матча между сборными Дании и Финляндии датчанин Кристиан Эриксен потерял сознание. У него произошла остановка сердца, но врачам удалось спасти футболиста.

В период аномальной жары, которая установилась в центре России, врач-сексолог Александр Полеевв беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил о повышенных нагрузках на сердце у мужчин из-за высокой температуры.

«Опасность жары в том, что это неявная нагрузка. Кажется, что просто жарко, а на самом деле нарушается кровообращение сердца. В связи с этим часто бывают смертельные случаи во время полового акта или физических нагрузок. Однако, это касается не только пожилых людей. У мужчин часто бывает скрытая патология сердца, которая не проявляется без нагрузок. И мы видим, что совершенно здоровый мужчина через четыре-пять дней жары падает без сознания», - отметил собеседник НСН.

