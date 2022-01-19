В Москве с COVID-19 госпитализировали трехкратную олимпийскую чемпионку по фехтованию Забелину

В Москве с коронавирусом госпитализировали трехкратную олимпийскую чемпионку по фехтованию Александру Забелину. Об этом сообщает телеканал «РЕН ТВ».

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Отмечается, что у спортсменки долгое время не спадала температура, поэтому она была вынуждена обратиться к врачам. Ее состояние медики оценивают, как средней тяжести.

Александра Забелина – девятикратная чемпионка мира по фехтованию. Первая советская спортсменка, которая стала чемпионкой мира в личном первенстве по фехтованию на рапирах. Она 23 раза становилась чемпионкой СССР. Легендарной фехтовальщице сейчас 84 года.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПроисшествияГоспитализацияКоронавирусСпортФехтование
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