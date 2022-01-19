В Москве с COVID-19 госпитализировали трехкратную олимпийскую чемпионку по фехтованию Забелину

Отмечается, что у спортсменки долгое время не спадала температура, поэтому она была вынуждена обратиться к врачам. Ее состояние медики оценивают, как средней тяжести.

Александра Забелина – девятикратная чемпионка мира по фехтованию. Первая советская спортсменка, которая стала чемпионкой мира в личном первенстве по фехтованию на рапирах. Она 23 раза становилась чемпионкой СССР. Легендарной фехтовальщице сейчас 84 года.