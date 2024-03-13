В Москве открылся обновлённый спортзал «Дружба» в Лужниках

В Москве после реконструкции открыли универсальный спортивный зал «Дружба» в олимпийском комплексе «Лужники». Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, исторический спорткомплекс получил новую жизнь после длительной и сложной реконструкции. Тысячи спортсменов вновь смогут в нем заниматься.

Здание «Дружбы» построили в 1979 году к Олимпиаде 1980 года, к 2010 году его инфраструктура устарела, и было принято решение о его реконструкции, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Внешний облик здания сохранен, а его внутреннее содержание полностью заменено. В том числе строители усилили несущие конструкции и заменили трибуны основного зала, окна. Полностью обновили инженерные коммуникации и установили системы пожарной безопасности, вентиляции и кондиционирования. Впервые здание было приспособлено для людей с ограниченными возможностями здоровья.