В Москве открылся обновлённый спортзал «Дружба» в Лужниках
В Москве после реконструкции открыли универсальный спортивный зал «Дружба» в олимпийском комплексе «Лужники». Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, исторический спорткомплекс получил новую жизнь после длительной и сложной реконструкции. Тысячи спортсменов вновь смогут в нем заниматься.
Здание «Дружбы» построили в 1979 году к Олимпиаде 1980 года, к 2010 году его инфраструктура устарела, и было принято решение о его реконструкции, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Внешний облик здания сохранен, а его внутреннее содержание полностью заменено. В том числе строители усилили несущие конструкции и заменили трибуны основного зала, окна. Полностью обновили инженерные коммуникации и установили системы пожарной безопасности, вентиляции и кондиционирования. Впервые здание было приспособлено для людей с ограниченными возможностями здоровья.
В обновленном спортзале разместили большой центральный зал площадью порядка 2 тысяч квадратных метров, трибуны которого вмещают больше 3-х тысяч зрителей. Есть также три многофункциональных зала поменьше.
После реконструкции в «Дружбе» будут проводиться соревнования и тренировки по мини-футболу, волейболу, баскетболу, спортивным танцам, художественной гимнастике, различным видам единоборств. Планируется организовать работу клуба настольного тенниса и проводить матчи Межрегиональной любительской баскетбольной лиги.
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