В московском «Торпедо» второй раз за сутки поменяли главного тренера

Новым главным тренером «Торпедо» Москва назначен Николай Савичев, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Накануне было объявлено о назначении на этот пост Николая Ковардаева, который ранее занимал в тренерском штабе прежнего наставника автозаводцев Александра Бородюка должность старшего тренера.

В стадион «Торпедо» вдохнут новую жизнь

Николай Савичев ранее руководил в команде программой развития молодежного футбола.

Ранее сообщалось, что президент и главный тренер московского «Торпедо» покинули команду.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ФутболНазначениеТренерЧемпионат России По Футболу
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