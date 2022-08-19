В московском «Торпедо» второй раз за сутки поменяли главного тренера
Новым главным тренером «Торпедо» Москва назначен Николай Савичев, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Накануне было объявлено о назначении на этот пост Николая Ковардаева, который ранее занимал в тренерском штабе прежнего наставника автозаводцев Александра Бородюка должность старшего тренера.
Николай Савичев ранее руководил в команде программой развития молодежного футбола.
Ранее сообщалось, что президент и главный тренер московского «Торпедо» покинули команду.
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