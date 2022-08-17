Президент и главный тренер московского «Торпедо» покинули команду
В руководстве московского «Торпедо» произошли кардинальные изменения. Команду покинули главный тренер Александр Бородюк, президент клуба Денис Маслов и спортивный директор Максим Ляпин, сообщает газета «Спорт-Экспресс».
По данным издания, руководить клубом будет директор по стратегическому развитию, экс-президент московского «Локомотива», который привел железнодорожников к последнему в их истории чемпионству в РПЛ, Илья Геркус.
Андрей Каряка назначен исполняющим обязанности главного тренера.
«Торпедо» после пяти туров в Российской премьер-лиги занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Автозаводцы набрали всего одно очко в пяти матчах.
Ранее СМИ сообщали, что Леонид Федун покинет пост президента «Спартака».
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