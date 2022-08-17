Президент и главный тренер московского «Торпедо» покинули команду

В руководстве московского «Торпедо» произошли кардинальные изменения. Команду покинули главный тренер Александр Бородюк, президент клуба Денис Маслов и спортивный директор Максим Ляпин, сообщает газета «Спорт-Экспресс».

По данным издания, руководить клубом будет директор по стратегическому развитию, экс-президент московского «Локомотива», который привел железнодорожников к последнему в их истории чемпионству в РПЛ, Илья Геркус.

Андрей Каряка назначен исполняющим обязанности главного тренера.

Новым президентом РПЛ стал Александр Алаев

«Торпедо» после пяти туров в Российской премьер-лиги занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Автозаводцы набрали всего одно очко в пяти матчах.

Ранее СМИ сообщали, что Леонид Федун покинет пост президента «Спартака».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ПрезидентТренерФутболЧемпионат России По Футболу
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры