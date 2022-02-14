В стадион «Торпедо» вдохнут новую жизнь

На территории стадиона «Торпедо» имени Э.А. Стрельцова появится малое тренировочное поле с искусственным покрытием уровня FIFA Quality Pro. Сам стадион станет просторней, на нём увеличат число мест для болельщиков. Также построят помещения с кассами стадиона, камеры хранения, центр аккредитации, зоны отдыха, гардеробные, тренерские помещения и другие объекты. Мосгосстройнадзор уже выдал разрешение на строительство, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.



По его словам, строительство будет вестись за счет средств инвестора. Спортивные сооружения и инфраструктура расположатся на площади более 1,5 тыс. кв. метров.



«Здания будут выполнены в общей стилистике и цветовой символике футбольного клуба «Торпедо» и дополнят архитектуру будущей центральной арены и построенного ФОКа. Одноэтажное здание пешеходного КПП оборудуют билетно-пропускной системой, обеспечивающей безопасность стадиона в период проведения мероприятий. В двухэтажном центре аккредитации разместят два зала для аккредитации гостей, переговорные и другие помещения», – уточнил Андрей Бочкарёв.



Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, в свою очередь, подчеркнул, что проект реконструкции территории стадиона «Торпедо» предусматривает полностью безбарьерную среду для маломобильных групп населения. На всей территории спорткомплекса будет проведено озеленение, появятся малые архитектурные формы и спортивная подсветка.



«Комитет уделяет особое внимание качеству работ на объектах с массовым пребыванием людей. После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график проверок. На всех этапах строительства и реконструкции специалисты Центра экспертиз выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ. Комитет установит контроль за соблюдением строителями противоэпидемических требований», – подчеркнул Войстратенко.



Ранее мэр Москвы осмотрел новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Торпедо». Как отметил Сергей Собянин, в районе Симоновской набережной на месте бывшей промышленной территории ЗИЛ развивается большое строительство. По его словам, спортивный кластер, ядром которого будет знаменитый на всю страну и на весь мир стадион имени Стрельцова, будет сделан по самым современным стандартам.

