Улицы и набережные перекроют для проведения Московского марафона 20-21 сентября

Как пишет RT, забег пройдёт по центральным улицам и набережным столицы.

Для проведения марафона, 20 сентября движение транспорта будет ограничено на участках улиц Лужники и Смоленской, по Крымскому проезду, Зубовскому и Смоленскому бульварам, а также на Лужнецкой, Фрунзенской, Смоленской, Ростовской, Саввинской и Новодевичьей набережных.

21 сентября будут перекрыты Зубовский бульвар, Смоленский бульвар, Смоленская площадь, Новинский бульвар, Смоленская улица, Пречистенская набережная, Кремлевская набережная, Москворецкая набережная, Китайгородский проезд, Старая площадь, Новая площадь, Театральный проезд, улица Охотный Ряд, Тверской бульвар, Тверская улица, Страстной бульвар и другие.

«Парковка на участках перекрытия движения будет запрещена 20 и 21 сентября с 00:01 до окончания мероприятия», - говорится в сообщении.

Ранее эксперты сервиса знакомств Twinby заявили, что марафоны и беговые сообщества всё чаще становятся местом для поиска партнёра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».