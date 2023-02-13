В МОК высказались за допуск россиян на Олимпиаду-2024

«Происходящее на мировой политической арене не должно влиять на карьеру спортсменов», - цитирует его слова ТАСС.

Ги Дрю отметил, что спортсмены годами готовятся к Играм, а если их не допустить, то второго шанса у них уже может не быть.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с НСН говорил, что Россия ждет конкретных практических шагов от Международного олимпийского комитета (МОК) об условиях допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в 2024 году, однако слабо верится, что их все же допустят.

10 февраля группа из 35 стран выступает за отстранение России и Белоруссии от Олимпийских игр 2024 года в Париже. В декабре 2022 года идею вернуть Россию на Олимпиаду высказал президент Франции Эммануэль Макрон. Он отмечал, что на Играх-2024 должны присутствовать все страны, включая те, что находятся в состоянии конфликта. В свою очередь украинские власти заявили, что в таком случае не приедут на Игры.

