«Политики диктуют»: Журова не верит в допуск россиян на Олимпиаду-2024
Олимпийская чемпионка отметила, что этот вопрос нужно решать уже сейчас, ведь квалификационные соревнования стартуют гораздо раньше.
Многие россияне не смогут поехать на Олимпиаду в 2024 году, даже если ситуация на Украине разрешится, заявила член комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова в разговоре с НСН.
Ранее глава Национального олимпийского комитета США Сюзанна Лайонс призвала допустить российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом. Журова отметила, что судьбу наших спортсменов все равно будут решать политики.
«Это сказала общественный спортивный чиновник. Что думают политики, это другое, нами сейчас рулят политики, диктуют. На членов МОК воздействуют политики, звонят и угрожают. Главное, чтобы за этим допуском не звучало «а теперь вы должны…», наших спортсменов в такое положение поставили, когда они должны что-то подписать, сказать. Это недопустимо», - отметила она.
При этом, по ее словам, если не рассмотреть этот вопрос сейчас, многие спортсмены не поедут в Париж, даже если ситуация на Украине разрешится.
«Просто так на Олимпиаду попасть нельзя, в ряде дисциплин уже начались соревнования. В каких-то дисциплинах трех месяцев или полгода будет достаточно для прохождения квалификационных соревнований, но ряд видов спорта это сделать уже не смогут – игровые виды и так далее. Поэтому даже если будет мирное соглашение, вся ситуация на Украине разрешится, спортсмены просто так поехать не Олимпиаду не смогут. Получается, что кого-то надо выгнать, а нас взять, это же невозможно. Поэтому она говорит, что уже сейчас надо допускать россиян в нейтральном статусе к этим отборам», - добавила Журова.
Олимпийская чемпионка подчеркнула, что Олимпиада и мировой спорт в целом потеряют очень многое без российских спортсменов.
«В ряде видов спорта без нас будет никак, неинтересно. Мы двигали то же синхронное плавание вперед, за тем уровнем, который демонстрировали россияне, спорт двигался в целом вперед, подтянулись другие команды. Или в фигурном катании. Зритель уже будет не готов видеть другое», - заключила собеседник НСН.
В ноябре Томас Бах на полях саммита G20 осудил политизацию спорта и выступил за то, чтобы в Олимпиадах участвовали все страны, в том числе и конфликтующие. По его словам, если будут участвовать только страны-союзники, то «настоящего символа мира из Олимпийских Игр не получится».
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