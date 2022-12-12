«Политики диктуют»: Журова не верит в допуск россиян на Олимпиаду-2024

При этом, по ее словам, если не рассмотреть этот вопрос сейчас, многие спортсмены не поедут в Париж, даже если ситуация на Украине разрешится.

«Просто так на Олимпиаду попасть нельзя, в ряде дисциплин уже начались соревнования. В каких-то дисциплинах трех месяцев или полгода будет достаточно для прохождения квалификационных соревнований, но ряд видов спорта это сделать уже не смогут – игровые виды и так далее. Поэтому даже если будет мирное соглашение, вся ситуация на Украине разрешится, спортсмены просто так поехать не Олимпиаду не смогут. Получается, что кого-то надо выгнать, а нас взять, это же невозможно. Поэтому она говорит, что уже сейчас надо допускать россиян в нейтральном статусе к этим отборам», - добавила Журова.

Олимпийская чемпионка подчеркнула, что Олимпиада и мировой спорт в целом потеряют очень многое без российских спортсменов.

«В ряде видов спорта без нас будет никак, неинтересно. Мы двигали то же синхронное плавание вперед, за тем уровнем, который демонстрировали россияне, спорт двигался в целом вперед, подтянулись другие команды. Или в фигурном катании. Зритель уже будет не готов видеть другое», - заключила собеседник НСН.

В ноябре Томас Бах на полях саммита G20 осудил политизацию спорта и выступил за то, чтобы в Олимпиадах участвовали все страны, в том числе и конфликтующие. По его словам, если будут участвовать только страны-союзники, то «настоящего символа мира из Олимпийских Игр не получится».

