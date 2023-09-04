Российским пловцам разрешили участвовать в турнирах в нейтральном статусе
Международная федерация водных видов спорта (FINA) разрешила россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте организации.
Критерии разработала специальная целевая комиссия. На одно соревнование разрешается участие максимум одного нейтрального спортсмена.
Президент FINA Хусейн Аль-Мусаллам заявил, что организация ценит целеустремленность спортсменов вне зависимости от их национальности.
Международный олимпийский комитет (МОК) на прошлой неделе отказал российским и белорусским атлетам в выступлении на Азиатских играх.
Как сообщает «Радиоточка НСН», в марте исполком МОК рекомендовал допустить до международных соревнований россиян и белорусов, которые не поддержали спецоперацию на Украине. Президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков назвал это решение неприемлемым.
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