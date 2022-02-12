В МОК пообещали способствовать расследованию действий окружения Валиевой по делу о допинге
Международный олимпийский комитет (МОК) приветствует расследование в отношении окружения российской фигуристки Камилы Валиевой в связи с допинг-скандалом. Об этом заявил глава пресс-службы МОК Марк Адамс.
«Мы будем способствовать расследованию действий не только спортсмена, но и его окружения. Будет очень жесткая позиция в расследовании действий окружения», — приводит слова Адамса РИА Новости.
Ранее стало известно, что Валиева в декабре сдала положительную допинг-пробу, в которой обнаружили запрещенный препарат триметазидин. Российское антидопинговое агентстве (РУСАДА) отстранило фигуристку от соревнований, однако спортсменка опротестовала решение и продолжила выступать. Позже МОК и Международный союз конькобежцев заявили о намерении оспорить отмену отстранения Валиевой. Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляции организаций. Одновременно РУСАДА начинает свое расследование в отношении персонала фигуристки.
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