В МОК не видят угрозы переноса ОИ-2022 в Пекине из-за коронавируса

Он отметил, что за минувшие два года спорт научился жить в постоянно меняющихся реалиях, чтобы уметь под них подстраиваться. По словам Самаранча - младшего, МОК готов к возможным вызовам, связанным с коронавирусом.

Олимпийские игры состоится в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

