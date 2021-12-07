В МОК не видят угрозы переноса ОИ-2022 в Пекине из-за коронавируса

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили об отсутствии угрозы переноса зимней Олимпиады-2022 в Пекине из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу координационной комиссии по подготовке к Играм Хуана Антонио Самаранча - младшего.

Китай пообещал ответить США на бойкот Олимпиады

Он отметил, что за минувшие два года спорт научился жить в постоянно меняющихся реалиях, чтобы уметь под них подстраиваться. По словам Самаранча - младшего, МОК готов к возможным вызовам, связанным с коронавирусом.

Олимпийские игры состоится в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ОлимпиадаКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры