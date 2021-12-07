В МОК не видят угрозы переноса ОИ-2022 в Пекине из-за коронавируса
В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили об отсутствии угрозы переноса зимней Олимпиады-2022 в Пекине из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу координационной комиссии по подготовке к Играм Хуана Антонио Самаранча - младшего.
Он отметил, что за минувшие два года спорт научился жить в постоянно меняющихся реалиях, чтобы уметь под них подстраиваться. По словам Самаранча - младшего, МОК готов к возможным вызовам, связанным с коронавирусом.
Олимпийские игры состоится в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+31 096 / сут.
Умерли
284 тыс.+1 182 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+34 615 / сут.
- «Грудью закрыл от убийцы»: Собянин о задержании стрелка в московском МФЦ
- Роспотребнадзор сократил действие ПЦР-теста до 2 дней
- США убрали из проекта оборонного бюджета санкции против «Северного потока - 2»
- Полицейского, задержавшего стрелка в МФЦ, представят к награде
- Видеовстреча Байдена и Путина завершилась
- Лукашенко подписал указ о принятии в гражданство Белоруссии 448 украинцев
- Белоруссия наложит продовольственное эмбарго на страны, которые вводят санкции
- «На последнем издыхании»: Моргенштерна попросили спасти ФК «Уфа» от катастрофы
- Байден заявил о желании лично встретиться с Путиным
- «Ранена в шею»: Врач рассказал о состоянии девочки, в которую стреляли в МФЦ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru