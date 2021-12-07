Китай пообещал ответить США на бойкот Олимпиады

Комментируя решение США устроить дипломатический бойкот зимней Олимпиады 2022 года в Пекине он отметил, что действия Белого дома «нарушают установленный Олимпийской хартией принцип политической нейтральности физкультуры и спорта».

«Китай выражает США своё сильное недовольство и решительный протест, уже сделал американской стороне строгое представление и примет решительные контрмеры», - подчеркнул Чжао Лицзянь.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США устроят дипломатический бойкот Олимпийских игр в Китае в связи с «нарушением прав человека», сообщает RT.

