Китай пообещал ответить США на бойкот Олимпиады

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Олимпийские игры - «не сцена для политических манипуляций», сообщает ТАСС.

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Комментируя решение США устроить дипломатический бойкот зимней Олимпиады 2022 года в Пекине он отметил, что действия Белого дома «нарушают установленный Олимпийской хартией принцип политической нейтральности физкультуры и спорта».

«Китай выражает США своё сильное недовольство и решительный протест, уже сделал американской стороне строгое представление и примет решительные контрмеры», - подчеркнул Чжао Лицзянь.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США устроят дипломатический бойкот Олимпийских игр в Китае в связи с «нарушением прав человека», сообщает RT.

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ФОТО: pxhere.com
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