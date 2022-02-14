В МОК не увидели вины Олимпийского комитета России в ситуации с Валиевой

Международный олимпийский комитет (МОК) будет рассматривать все факты и не указывает на Олимпийский комитет России (ОКР) как на виновника допинг-скандала с фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом рассказал директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

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«Мы будем рассматривать все факты и принимать соответствующие решения. Сейчас никто не указывал на ОКР как на виновника ситуации и на то, что на этот процесс влияет государство», — цитирует Адамса ТАСС.

Кроме того, представитель МОК отметил, что для комитета «неудовлетворительна» ситуация с допингом россиянки и переносом церемонии награждения призеров командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, пишет Газета.ру.

Ранее стало известно, что награждение фигуристов перенесли на неопределенный срок из-за положительной допинг-пробы Камилы Валиевой, одной из участниц завоевавшей золото российской команды. В декабре в пробе спортсменки обнаружили запрещенный триметазидин. Фигуристку временно отстранили от соревнований, однако уже на следующий день она оспорила это решение. Отстранение Валиевой обжаловали МОК, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев. Дело рассмотрела выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS), ожидается, что решение о допуске Валиевой на ОИ-2022 объявят в понедельник, пишут Известия.

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ФОТО: РИА Новости
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