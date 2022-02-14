В МОК не увидели вины Олимпийского комитета России в ситуации с Валиевой
Международный олимпийский комитет (МОК) будет рассматривать все факты и не указывает на Олимпийский комитет России (ОКР) как на виновника допинг-скандала с фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом рассказал директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.
«Мы будем рассматривать все факты и принимать соответствующие решения. Сейчас никто не указывал на ОКР как на виновника ситуации и на то, что на этот процесс влияет государство», — цитирует Адамса ТАСС.
Кроме того, представитель МОК отметил, что для комитета «неудовлетворительна» ситуация с допингом россиянки и переносом церемонии награждения призеров командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, пишет Газета.ру.
Ранее стало известно, что награждение фигуристов перенесли на неопределенный срок из-за положительной допинг-пробы Камилы Валиевой, одной из участниц завоевавшей золото российской команды. В декабре в пробе спортсменки обнаружили запрещенный триметазидин. Фигуристку временно отстранили от соревнований, однако уже на следующий день она оспорила это решение. Отстранение Валиевой обжаловали МОК, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев. Дело рассмотрела выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS), ожидается, что решение о допуске Валиевой на ОИ-2022 объявят в понедельник, пишут Известия.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,1 млн+198 тыс. / сут.
Умерли
340 тыс.+706 / сут.
Выздоровели
11,2 млн+102 тыс. / сут.
- Стало известно, когда мелкие купюры выйдут из оборота в России
- «Совсем другая жизнь»: Чубайс оценил последствия введения платы за углеродные выбросы
- Песков рассказал о плюсе работы с нынешней администрацией США
- CAS допустил Камилу Валиеву к Олимпиаде в Пекине
- Кампания по выборам президента началась в Туркмении
- СМИ: Украинские олигархи и политики массово покидают страну
- Зима в Москве стала самой снежной за последние четыре года
- В МОК не увидели вины Олимпийского комитета России в ситуации с Валиевой
- Песков рассказал о корректировке внешнеполитической концепции РФ
- На Украине заявили о начале «войны» против страны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru