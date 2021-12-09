В МОК не исключили вымирание Олимпиады из-за политики
Олимпийские игры могут прекратить свое существование, если Международный олимпийский комитет (МОК) откажется от политического нейтралитета, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы МОК Томаса Баха.
По его словам, отказ от политических заявлений позволяет не занимать чью-либо сторону. Если от этого придется отказаться, комитет не сможет объединять мир для участия в Играх.
Как напомнил Бах, древние соревнования перестали проводить после того, как в них вмешался римский император.
Как сообщалось ранее, Канада объявила о присоединении к дипломатическому бойкоту Олимпийских Игр в Пекине в 2022 году. Ранее о бойкоте Олимпиады объявили США, Британия и Австралия.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 21 февраля 2022 года.
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