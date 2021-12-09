В МОК не исключили вымирание Олимпиады из-за политики

По его словам, отказ от политических заявлений позволяет не занимать чью-либо сторону. Если от этого придется отказаться, комитет не сможет объединять мир для участия в Играх.

Как напомнил Бах, древние соревнования перестали проводить после того, как в них вмешался римский император.

Как сообщалось ранее, Канада объявила о присоединении к дипломатическому бойкоту Олимпийских Игр в Пекине в 2022 году. Ранее о бойкоте Олимпиады объявили США, Британия и Австралия.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 21 февраля 2022 года.

