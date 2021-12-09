В МОК не исключили вымирание Олимпиады из-за политики

Олимпийские игры могут прекратить свое существование, если Международный олимпийский комитет (МОК) откажется от политического нейтралитета, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы МОК Томаса Баха.

В Европарламенте призвали к «тотальному бойкоту» зимней Олимпиады в Пекине

По его словам, отказ от политических заявлений позволяет не занимать чью-либо сторону. Если от этого придется отказаться, комитет не сможет объединять мир для участия в Играх.

Как напомнил Бах, древние соревнования перестали проводить после того, как в них вмешался римский император.

Как сообщалось ранее, Канада объявила о присоединении к дипломатическому бойкоту Олимпийских Игр в Пекине в 2022 году. Ранее о бойкоте Олимпиады объявили США, Британия и Австралия.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 21 февраля 2022 года.

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ФОТО: pxhere.com
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