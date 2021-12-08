Канада присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине

Как отметил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, к участию спортсменов в соревновании бойкот не относится.

Ранее о бойкоте зимней Олимпиады объявили США, Британия и Австралия. Политики этих стран не будут посещать Игры в Китае, при этом их спортсмены могут принять в них участие. Причиной называется нарушение прав человека в КНР, которое, по мнению западных политиков, присутствует в стране.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 21 февраля 2022 года.

